Disponibles recorridos virtuales por museos en la página web del IEEPO

-En el marco del Día Internacional de los Museos, el Instituto invita a revisar y visitar de forma virtual estos sitios.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de mayo de 2021. – La tecnología de hoy nos permite visitar virtualmente muchos sitios, como son los museos, por lo que como parte de los recursos didácticos disponibles en la página web oficial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se puede acceder a 36 recorridos virtuales por museos y lugares increíbles alrededor del mundo.

El periodo establecido por las autoridades sanitarias para prevenir los contagios de COVID-19, ofrece la oportunidad de enriquecer el tiempo que las madres y padres de familia pasan con sus hijos e hijas, así como hacer uso de programas interactivos para la sana convivencia y distracción.

Con el tema “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar“, el Día Internacional de los Museos -que se celebra cada 18 de mayo-, busca concienciar sobre la importancia de estos espacios como un medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos.

El Instituto invita a revisar y visitar de forma virtual los sitios web que se puede consultar desde el enlace: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/recursos-didacticos/, en especial las plataformas Canva Educación, Paseos virtuales INAH y Cómo viajar sin salir de casa.

Ahí, madres, padres de familia, estudiantes y personas en general podrán encontrar material interesante sobre distintos sitios en el país y en otras naciones del mundo, como el Museo Smithsoniano de Historia Natural, en Nueva York y el Museo del Louvre, en París.

Además, dentro del material disponible, se encuentran contenidos audiovisuales sobre convivencia escolar para el nivel Preescolar y Primaria, herramientas para el uso de las matemáticas, y otros.

Otra opción para conocer más sobre los museos son los libros de texto gratuitos, en especial en la asignatura de Historia, del nivel Secundaria, en el eje temático Unidades de Construcción del aprendizaje, las y los alumnos profundizan en el estudio de un tema para lo que se promueve la visita a museos.

