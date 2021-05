Desecha Sala Regional Xalapa juicio de Paco Niño

-No presentó firma autógrafa en la documentación que envió por correo electrónico

-La decisión fue aprobada por unanimidad de los integrantes de la Sala Regional

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Sala Regional del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Xalapa, Veracruz, desechó la demanda interpuesta por Francisco Niño Hernández por violación de sus derechos político electorales, la decisión fue tomada debido a que Paco Niño no presentó firma autógrafa en el documento que envío por correo electrónico.

El documento emitido por la autoridad electoral manifiesta en el apartado “sumario de la decisión” lo siguiente: “Esta Sala Regional determina desechar de plano la demanda presentada por el actor, al actualizarse la causal de improcedencia consistente en falta de firma autógrafa en la demanda, toda vez que se presentó vía correo electrónico y, por ende, no se encuentra expresa e indubitable la manifestación de voluntad del promovente”.

Este juicio lo promovió quien fuera candidato de Morena a Diputado Local por el distrito 03 con cabecera en Loma Bonita, luego de que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) determinó retirarle la candidatura en dos ocasiones, la primera por no comprobar su autoadscripción como indígena y la segunda porque el TEEO estimó como no procedente el que Morena presentara una nueva solicitud de registro.

Paco Niño impugnó la sentencia JDC/134/2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca el nueve de mayo del presente año, sentencia que revocó en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEEPCO-CG-45/2021 y dejó sin efectos el registro que se le había concedido.

Cabe mencionar que se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos para que en caso de que decidan presentar los documentos en físico, se reciba la documentación relacionada con el trámite, mismos que deberán ser agregados sin mayor trámite al expediente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario