Desde temprana hora, inicia concentración en módulos de vacunación de Tuxtepec

-Durante este miércoles, jueves y viernes se vacunará a los adultos mayores de los 50 a los 59 años.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde temprana hora de este miércoles 19 de mayo, adultos mayores de los 50 a los 59 años de edad se concentraron en los dos puntos de vacunación, para recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

Tras publicarse las listas de los horarios y los dos puntos de vacunación en el municipio de Tuxtepec, los adultos mayores se concentraron esta mañana, y hacer la fila para que a partir de las 9 reciban su vacuna, ya que a esa hora está programado el inicio de la vacunación.

Las sedes únicamente son dos y son el Cbtis 107 en donde se vacunarán a los adultos del casco urbano y colonias del municipio durante este 19, 20 y 21 de mayo, y en el tecnológico de Tuxtepec en donde se vacunará a los adultos de las comunidades de Tuxtepec, también durante los próximos 3 días.

En el caso de los habitantes de San José Chiltepec serán vacunados este 21 de mayo en el tecnológico de Tuxtepec.

La Delegación de Programas para el Bienestar de Oaxaca, informó que este miércoles iniciará la vacunación en 32 municipios del estado aplicando 50 mil dosis, de la región son 5 municipios que están contemplados y son los que se consideran más grandes.

