Contabilizan los SSO 254 casos activos de COVID-19,48 son contagios nuevos

-Oaxaca acumula tres mil 650 defunciones

-La red hospitalaria al 18.3% de ocupación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de mayo de 2021.- Oaxaca registró este 18 de mayo, 46 mil 794 casos por COVID-19, cifra que alcanzó tras sumar 48 nuevos contagios en las últimas 24 horas, los cuales se identificaron en 22 municipios, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Al dar el informe técnico epidemiológico del avance de la pandemia, la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la institución, Argelia Julián Aquino, destacó también, que la entidad acumuló un total de tres mil 650 fallecimientos.

Enfatizó que Oaxaca de Juárez se mantiene a la cabeza con el mayor número de contagios diarios, al contabilizar este martes 20 casos, seguido de San Sebastián Tutla y Santa Lucía del Camino con tres pacientes cada uno, el resto dos y un caso.

Asimismo, la funcionaria indicó que, hay un total de 77 mil 322 notificaciones, 25 mil 837 son casos negativos, cuatro mil 691 son sospechosos, hay un global de 42 mil 890 recuperados y 254 son pacientes con la enfermedad en etapa activa.

Especificó que Valles Centrales tiene un acumulado de 31 mil 876 contagios, mil 877 muertes y 170 casos activos, seguido por el Istmo con cuatro mil 012, 661 fallecimientos y 36 activos; Tuxtepec con dos mil 910, 347 muertes y nueve activos; Costa con dos mil 379, 253 defunciones y 27 activos; Mixteca con tres mil 971, 345 decesos y 10 activos; Sierra con mil 646, 167 fallecimientos y dos activos.

Por otra parte, la red hospitalaria cuantificó el 18.3% en ocupación de camas, tras contabilizarse 17 nuevos ingresos, para un total de 99 personas hospitalizadas a causa de la enfermedad, dijo.

Señaló que este martes son cuatro los nosocomios que se encuentra 100% de saturación médica. Por Jurisdicción Sanitaria: Valles Centrales registra el 19.5%, Istmo 16.4%, Tuxtepec 25%, Costa 17.6%, Mixteca 13.2% y la Sierra no presenta pacientes hospitalizados.

Finalmente, la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los SSO, reiteró el llamado a respetar la sana distancia, el uso del cubrebocas, así como el lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente, para mitigar la propagación del SARS-CoV-2 en la entidad, y ante cualquier emergencia llamar al 911.

