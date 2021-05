Contabilizan 57 viviendas afectadas por lluvias en Tuxtepec

-12 fueron del día lunes y 25 más del día miércoles.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras las lluvias de los días 17 y 18 de mayo, elementos de la unidad de protección civil dio a conocer que han contabilizado 57 viviendas afectadas, todas en el municipio de Tuxtepec.

Las afectaciones se dieron a conocer en el marco de la instalación del consejo de protección civil, en donde el Delegado de Protección Civil en la región Jaime Canseco Claudio, dijo que el 17 de mayo resultaron afectadas 12 viviendas y del 18 de mayo se ha contabilizado 45, lo que suma 57 las viviendas dañadas.

Por su parte el presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez dijo que entre las comunidades afectadas este martes fueron las Delicias, Pueblo Nuevo y San Juan Bautista de Matamoros, Papaloapan, Santa Teresa, Benemérito Juárez, y posterior a los recorridos estarían informando como apoyarán a los afectados.

Se espera que al medio día de este miércoles se retome la sesión y así se contabilicen las afectaciones totales por las lluvias, y sobre todo los apoyos que estarían dando a los afectados. Así mismo pidió a los ciudadanos tomar sus precauciones en esta temporada de lluvias, además de que les reporten las afectaciones que se presenten en sus viviendas.

Estas lluvias además de provocar afectaciones en viviendas. También provocó caída de árboles y que algunas colonias estuvieran sin luz.

