Candidatos del PES encabezados por Lizeth Zárate, firman acuerdo por respeto a la vida y la familia

-Los candidatos y candidatas se comprometieron ante notario público a defender y honrar la vida humana desde la concepción.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Candidatos a diputados locales y federales del Partido Encuentro Solidario (PES), encabezados por Lizeth Zárate López, aspirante en el distrito electoral federal 08, firmaron un acuerdo por el respeto a la vida y a la familia.

En la sede del PES, los abanderados a puestos de elección popular se comprometieron ante notario público a defender y honrar la vida humana desde la concepción hasta el término natural, así como velar por la integridad de las familias oaxaqueñas.

De manera incansable, la candidata a diputada federal por el PES, mantiene sus recorridos por distintos sectores del distrito 08, ahora le tocó volver a la Colonia del Maestro, para encontrar más apoyo de la ciudadanía, en una reunión con colonos, la empresaria pidió votar por el PES, ya que será un voto útil para la democracia que necesitamos.

Cayó la noche en la reunión celebrada al término de un tequio, en la cancha deportiva del Infonavit Guelaguetza, ahí Lizeth Zárate López llamó a rescatar la vida comunitaria como medio para superar los rezagos sociales, de esta manera convocó a unir sus demandas para el mejoramiento de obras y servicios, a los que podría apoyar desde el Congreso federal.

