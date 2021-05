23 de Mayo será el debate entre candidatos a la presidencia de Oaxaca de Juárez

-Han confirmado asistencia 7 de 9 candidatos

-Se abordarán temas de seguridad, reactivación económica y servicios básicos

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Será este 23 de Mayo que se lleve a cabo el debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, este ejercicio es organizado por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO), en coordinación con el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEPCO), hasta el momento han confirmado su asistencia siete de los nueve candidatos.

El catedrático Juan Pablo Morales fue el encargado de dar a conocer el formato del debate que se le presentó al órgano electoral y a los candidatos, dicho formato contará de 3 rondas de 3 minutos cada uno y un mensaje final de un minuto, el debate está programado iniciar a las siete de la tarde del domingo 23 de mayo, será transmitido por las plataformas digitales y habrá un aforo de máximo 50 personas debido a la pandemia.

Los asistentes en todo momento se deberán respetar las medidas de prevención sanitaria como el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia, los candidatos deberán llegar 20 minutos antes del inicio del debate y permanecer hasta 15 minutos después de haber finalizado, la candidata y los candidatos solo podrán ingresar a una persona con ellos, ya que el aforo máximo es de 50 personas.

La moderadora del debate será Ana Laura López, quien forma parte del cuerpo de catedráticos de la institución, ella es doctora en comunicación y pensamiento estratégico en CADEC, maestra en comunicación visual por la UNAM y licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, ha trabajado en el sector público y privado realizando estrategias de comunicación política, mercadotecnia y gubernamental.

Hasta el momento lo candidatos que están pendientes por confirmar son Javier Villacaña Jiménez e Hilda Pérez Luis, se espera que en las próximas y hora confirmen su asistencia, asimismo la universidad informó que para el sorteo del orden de participación se les tomará en cuenta.

