Transportistas y colonos, bloquean avenida Lázaro Cárdenas en Santa Lucía del Camino

-Los colonos exigen al Gobierno del Estado que terminen la obra que tiene más de tres años que se inició.

.Los transportistas piden el pago de los trabajos realizados al Presidente Dante Montaño Montero

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Un grupo de transportistas y habitantes de la colonia Guelatao, instalaron un bloqueo en la avenida Lázaro Cárdenas en el municipio de Santa Lucía del Camino, para exigir a las autoridades del gobierno del estado que se termine la obra que se realiza en esa zona, pues desde hace tres años iniciaron los trabajos y aún no se han concluido, situación que afecta a varias familias.

La Presidenta de la colonia Guelatao Beatriz Arroyo Lavariega, comentó que no se explican el por qué no se ha terminado la obra, a pesar que el Gobierno del Estado les ha dicho que el recurso ya se tiene, agregó que el avance es del 50 por ciento en tres años, lo cual ha molestado a los vecinos de la zona.

Los colonos se sumaron a la protesta de los transportistas, quienes atravesaron varias unidades para impedir el paso vehiculas, ellos demandan el pago de los trabajos realizados, en ese sentido piden una audiencia con el Presidente Municipal Dante Montaño Montero, para que intervenga ante el Gobierno del Estado y se les pague lo que les adeudan.

Los transportistas dijeron que en caso de no obtener una respuesta a su demanda, se movilizarán a Ciudad Administrativa, para pedir la intervención de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), además acusaron que la autoridad municipal se niega a pagar por los trabajos realizados en diversas calles de Santa Lucía.

La presidenta de la colonia Guelatao dijo que debido a que los trabajos no se han terminado, con la llegada de la temporada de lluvias, son muchas las afectaciones que están provocando, una de ellas es que el agua se mete en algunas viviendas, cabe mencionar que el bloqueo ha provocado afectaciones a la vialidad, a pesar de que elementos de la policía vial están desviando la circulación a la avenida Ferrocarril y la carretera 190.

