Se reportan lluvias en al menos tres regiones de Oaxaca; hay afectaciones

-Hay daños materiales en viviendas y caminos

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de mayo de 2021. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que en al menos tres regiones del estado se reportaron lluvias, granizadas y fuertes vientos.

En Santa Lucía del Camino, Ciudad Universitaria, Cinco Señores, Avenida Ferrocarril y La Experimental de San Antonio de la Cal, se presentaron encharcamientos importantes. Mientras que en San Pedro Totolapan, distrito de Tlacolula, se suspendió el tránsito vehicular a causa de un desgajamiento de un terreno que afectó el tramo carretero en el kilómetro 190.

En la comunidad de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, región de la Mixteca, se reportó una granizada la cual, en reportes preliminares de Protección Civil Municipal, hubo cerca de 50 viviendas con caída de techos, además de inundaciones de terrenos de cultivos y daños en muebles. El granizo alcanzó un nivel de 50 centímetros, aproximadamente.

Asimismo, la noche de este lunes se registraron tormentas en diferentes puntos del estado, especialmente en municipios conurbados a la capital, en la región de la Mixteca y Cuenca del Papaloapan, algunas tormentas acompañadas de granizo y actividad eléctrica, rachas de vientos, las cuales causaron escurrimientos importantes en ríos de respuesta rápida y arroyos de rápido desplazamiento.

También vientos fuertes en la Cuenca del Papaloapan causaron daños en techos de viviendas de materiales endebles; de acuerdo con reportes de personal de la CEPCO la lluvia alcanzó entre los 40 a 50 milímetros en tan solo una hora.

