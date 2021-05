Reitera Cruz Ámbar, llamado a participar en la carrera con causa

-La finalidad es la de captar recursos para ir subsistiendo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para seguir solventando sus gastos, los integrantes de Cruz Ámbar, llamaron a los ciudadanos a participar en esta carrera que están organizando y que será el próximo 24 de mayo.

La carrera es para ir ayudándose con los gastos que tienen y que actualmente son de unos 50 mil pesos aproximadamente, por lo tanto decidieron organizar esta carrera y así tener un poco más ingresos sobre todo para darle mantenimiento a las unidades.

El Isidro Cueto, dijo que van unos 50 inscritos pero solo 30 han realizado su aportación que es de 50 pesos, por lo tanto dijo que quienes deseen participar que lo hagan y así sean más los que ayuden a esta institución que actualmente está prestando servicios.

En la carrera habrá las categorías de dientes de leche que es de 3 años, y serán 20 metros planos los que correrán, la categoría biberón que es de 4 y 5 años y correrán 30 metros, la infantil A para los niños de 6 y 7 años y serán 50 metros.

También está la categoría infantil B para los niños de 8 y 9 años y será de 2 kilómetros, en la infantil C para los de 10 y 11 años carreras lo mismo así como los de la categoría adolescentes de los 12 a los 14 años.

La última categoría es la libre a partir de los 15 años y serán 5 kilómetros planos los que van a correr, por lo tanto invitó a sumare y así aportar a esta institución.

La carrera sale en el muro y la calle Morelos a las 7 de la mañana.

