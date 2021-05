Refrenda Javier Villacaña acciones a favor de la comunidad LGBTTTIQ

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato comentó que uno de sus compromisos es poner en operación una Dirección General dedicada a diseñar e implementar políticas de justicia y protección para la comunidad LGBTTTIQ

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 18 de mayo de 2021.- Javier Villacaña Jiménez, candidato común del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de la capital, refrendó su compromiso con la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer (LGBTTTIQ) para impulsar un gobierno incluyente y libre de discriminación y violencia.

Al sostener un encuentro en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, Villacaña Jiménez comentó que uno de sus compromisos es la puesta en operación de una Dirección General dedicada ex profeso a diseñar e implementar políticas de justicia y protección para la comunidad LGBTTTIQ.

“Todo lo que se tenga que hacer para construir una sociedad donde se respete la identidad de género y orientación sexual, se va hacer”, garantizó el abanderado por el PRI, PAN y PRD, al tiempo que dijo que su compromiso es igual al de hace 7 años, “contarán con una autoridad municipal que esté de su lado”.

Tenemos que caminar por el mismo rumbo para llegar a grandes metas -agregó- luego de convocar a esta comunidad a participar en las tareas de consolidación de una ciudad segura, embellecida, y sobre todo, donde se respeten los derechos de las personas.

“Yo ofrezco mi voluntad y disposición para lograr lo que proponemos y esto no tiene que ver con partidos políticos, es de personas y experiencia”, precisó.

En este espacio de reflexión y compromiso, las y los representantes y activistas de la comunidad coincidieron en brindar el voto de confianza a Javier Villacaña en los comicios del 6 de junio, a fin de contar con un gobierno municipal libre de segregación, que garantice su participación social y sobre todo su integridad física.

Asimismo, expresaron sus preocupaciones y las problemáticas a las que se enfrentan diariamente, obteniendo como respuesta la disposición del candidato para atenderlas en los 70 compromisos que contraerá con los diferentes sectores sociales y productivos de la capital.

