Presenta Hipócrates Nolasco denuncia por despojo contra nueva dirigencia del COMERCAM

-Señaló que la asamblea en la que se nombró a una nueva dirigencia fue falsa

-Exigen la liberación de las tres personas detenidas el domingo pasado

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Hipócrates Nolasco, quien afirma seguir siendo el Presidente del Consejo Directivo del Consejo Regulador del Mezcal, informó por medio de un comunicado que presentó una denuncia por despojo en contra del grupo de personas que llegó a las oficinas del organismo el pasado domingo.

Además refiere que la asamblea en la que se nombró a una nueva directiva fue falsa, incluso señala de traidor al Vicepresidente del organismo Nicolás Cruz, quien señala está en un proceso de expulsión y denuncia, irrumpió de manera hostil en las oficinas del COMERCAM, por ello piden la liberación las tres personas que fueron detenidas, entre ellas dos abogados.

En otro documento dieron a conocer cuatro puntos que están atendiendo y exigiendo a las autoridades: “1. La libertad de nuestros compañeros detenidos injustamente y que afortunadamente, este es ya un tema superado. 2. Nos hemos dedicado a informar a las autoridades competentes la situación que prevalece al interior del Consejo”.

“3. Es nuestra preocupación garantizar los servicios de nuestros asociados, por lo que seguimos trabajando en restablecer el sistema para poder operar los servicios.

4. Nos hemos concentrado en preparar y presentar las denuncias correspondientes contra los que resulten responsables por el despojo de nuestras oficinas, suplantación de mi representación legal y falsificación de firmas y convocatorias para supuestamente elegir a mi sucesor”.

Hipócrates Nolasco menciona en el documento que su luches es y será por alcanzar el mayor valor y prestigio para la denominación de origen y que el grupo que califica como disidente, tienen como objetivo de continuar con las prácticas “huachicoleras” en perjuicio del mezcal y para buscar beneficios personales.

