Personal de SCT retira derrumbe en carretera 190 provocada por lluvias

-Piden manejar con precaución, debido a que continuarán las lluvias, incluso caída de granizo.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de las afectaciones que provocó la lluvia de este lunes en la carretera federal 190 a la altura de San Pedro Totolapan, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que personal se encuentra laborando con maquinaria pesada para retirar el derrumbe que se registró en esta vía que comunica a la capital del estado con el istmo de Tehuantepec.

El daño se presentó en la carretera 190 entre los kilómetros 75 al 87, entre las poblaciones de Guelavia y San Pedro Totolapan, la dependencia también informó que se trasladaron varios tubos de concreto para habilitar el paso en la zona colapsada, mientras se realizan los trabajos se está desviando la circulación a la altura del kilómetro 77.

Asimismo se informó que durante la madrugada de este martes se dio paso a vehículos ligeros y alrededor de las ocho de la mañana se dio paso a todo tipo de vehículos, sin embargo la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), hace un llamado a los automovilistas que circulen por la zona, que lo hagan con precaución.

Y es que la dependencia estatal dio a conocer que un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, seguirán desarrollando tormentas de corta duración y de rápido desplazamiento con actividad eléctrica, así como la caída de granizo en la Mixteca, Valles Centrales y Sierra Sur.

