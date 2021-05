No vamos a solapar conductas irregulares, ni siquiera de Oswaldo si las hubiera: Martínez Neri

-Esto lo dijo al cuestionarle sobre los señalamientos de la administración de Oswaldo García Jarquín

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, manifestó que no permitirán ni solaparán conductas irregulares si es que las hubiera, esto en relación a los señalamientos y acusaciones que se han sobre la administración del edil capitalino Oswaldo García Jarquín.

Refirió que hay instancias estatales y federales que se encargan de las auditorías y en caso de que tengan que proceder por alguna irregularidad, el gobierno municipal no tiene más que aceptar la voluntad de la ley, incluso dijo que si les llegan a pedir información la proporcionarán.

Sobre sus gastos de campaña, Martínez Neri afirmó que no han gastado más de lo que establecen los límites de los gastos que asignó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), asimismo indicó que no rebasarán ese monto, como ejemplo dijo que a diferencia de otros candidatos, él no colocó espectaculares en la ciudad capital.

Agregó que en sus recorridos la población le ha hecho reclamos sobre el actuar del actual gobierno municipal que es emanado de Morena y que encabeza Oswaldo García Jarquín, refirió que cada quien es responsable de sus actos y existe una responsabilidad por cada una de ellas, también dijo que los partidos políticos deben estar atentos al comportamiento de los munícipes y de sus funcionarios públicos.

Cabe mencionar que en la planilla de Francisco Martínez Neri hay cinco candidatos a concejales que forman parte del cabildo del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, sobre ello aceptó que efectivamente forman parte de su planilla y refirió que van a actuar en otra dirección, además dijo que él ha hablado personalmente con cada uno de ellos y han realizado un compromiso de trabajo.

Sobre el reto que lanzó al candidato del PRI-PAN-PRD Javier Villacaña para debatir, Martínez Neri dijo que le gustaría un debate con todos los candidatos a la presidencia de la capital y uno solo con Villacaña Jiménez, a quien dijo, tiene muchas cosas que decirle.

