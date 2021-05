Más Autoridades Auxiliares se suman a Noé Ramírez Chávez

-A Noé ya nadie lo detiene, no hay mejor opción para gobernar Tuxtepec que el candidato de Movimiento Ciudadano.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La cercanía del candidato en las ideas, los compromisos y la voluntad de trabajar por el bienestar de toda la población, Presidentes de colonia así como Agentes Municipales y de Policía respaldan la candidatura del Candidato a la Presidencia Municipal, Noé Ramírez Chávez, con la convicción de que a Noé nada lo detiene y con él viene lo mejor para Tuxtepec.

El abanderado de Movimiento Ciudadano fue acompañado por un nutrido grupo de Autoridades Auxiliares que le refrendaron su apoyo incondicional y señalaron que no hay mejor opción para gobernar que Noé Ramírez Chávez, a quien reconocen su trabajo en obras y acciones que llevó a cabo en tan solo unos meses en beneficio de las colonias y comunidades.

Noé Ramírez Chávez en muchos de los hogares tocó la puerta, mientras que en otros ya lo esperaban siendo bien recibido invitándolo a pasar, Noé dedicó tiempo a todos ellos, platicó con la gente en una campaña que lleva a ras de piso, donde estos le mencionaron de necesidades que tienen, agradecieron su apoyo para mejorar servicios y al saber que va de nueva cuenta como candidato no van a dudar en votar por él.

Noé Ramírez Chávez llevó a cabo su recorrido por las colonias La Piragua, El Castillo, Oaxaca, Grajales, Jardines del Arroyo, La Rosalía, La Lorena así como las comunidades de Piedra Quemada, Soledad Mazín, Cañaverales, Casas Geo y Playa de Mono.

