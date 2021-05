El PRI debe aprender de sus errores si es que se busca ganar éstas elecciones: Eviel Pérez

-Dijo que es necesario reconocer sus aciertos y desaciertos para sumar a la militancia y hasta de los que se fueron del partido.

Alex Morales

En su visita a la cuenca del Papaloapan el presidente estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña, aseguró que los candidatos de su partido se encuentran fortalecidos y eso lo demuestran las encuestas, donde aseguró que han crecido exponencialmente en las últimas semanas.

También reconoció que el Priísmo ha aprendido a vivir de sus errores en el pasado y de reconocer sus aciertos y desaciertos para construir a través de la suma de la militancia e incluso, mencionó que también incluyen a los que en su momento se fueron del partido para lograr el posicionamiento y obtener el triunfo el 6 de junio.

Así mismo explicó que es momento de la reflexión para los Priístas y enfocar la ruta a través de la ideología de Luis Donaldo Colosio para que los que un día se fueron regresen nuevamente y analizar un nuevo proyecto que fortalezca al PRI en Oaxaca y en todas sus expresiones.

De esta manera, explicó que se busca un proyecto sólido para encabezar las causas y ser nuevamente la plataforma de desarrollo que siempre le ha dado a este país a lo largo de su historia.

Por último, comentó Pérez Magaña que se busca que el PRI sea un partido progresista que impulse la democracia y la justicia social que tanto se requiere en la actualidad y es por eso que detalló que su presencia en todo el estado se debe a crear y fortalecer las bases para la unidad del Priísmo en Oaxaca.

