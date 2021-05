Detiene Fiscalía a agresor de periodista oaxaqueño; organización 14 de junio bloquea crucero

-En las próximas horas se resolverá la situación jurídica del imputado

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó por medio de un comunicado, que ejecutó una orden de aprehensión en contra del presunto responsable del agresor de un periodista de la capital oaxaqueña, la persona fue identificada como F.C.M. alias “El bocho” o “El gordo”.

Los hechos se registraron el pasado 29 de abril de este año y fue este 18 de mayo, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron la detención, el presunto culpable fue presentado de manera inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió, dando cumplimiento a la orden de aprehensión asentada en la causa penal 444/2021.

De acuerdo a la carpeta de investigación fue el 29 de abril alrededor de las 16:30 horas cuadno la víctima cubría un hecho noticioso en inmediaciones de la colonia reforma agraria del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, cuando el hoy imputado y otras personas lo increparon, agrediéndolo físicamente y le robaron sus pertenencias.

Por esta detención la organización 14 de junio se movilizó con bloqueos en el crucero del amor, para protestar en contra de esta detención, cabe recordar que el reportero agredido presentó su denuncia ante la Fiscalía para que se investigara el incidente, el imputado está a la espera de que se resuelva su situación jurídica en las próximas horas.

