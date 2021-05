Creación del Bono Catastrófico para familias afectadas por tormentas o incendios forestales, propone Marichuy Mendoza

-Soy una mujer de compromisos y sabré representar dignamente la voz de los tuxtepecanos, afirma la candidata a la Diputación Local por el distrito 02 Tuxtepec.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Uno de los temas prioritarios en la agenda legislativa que propone Marichuy Mendoza, candidata a la Diputación Local del distrito de Tuxtepec por coalición “Va por Oaxaca”, es la creación de un Bono Catastrófico para apoyar a las familias oaxaqueñas que se ven afectadas por ciclones, inundaciones, incendios forestales, sismos y otros desastres naturales.

Explicó que tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (#FONDEN) a nivel federal, es fundamental impulsar una iniciativa para la creación de un Bono Catastrófico a nivel estatal que ayude a las familias que sufren daños en sus viviendas y parcelas a consecuencia del algún desastre natural.

“Es mi prioridad que las familias de Tuxtepec y de Oaxaca no se sientan desprotegidas en caso de que un temblor dañe sus casas o alguna inundación se lleve sus pertenencias, o incluso, una tormenta arrase con sus cultivos”, puntualizó Marichuy Mendoza.

Para finalizar, la aspirante a la Diputación Local por el distrito de Tuxtepec, agradeció a las comunidades y colonias que se siguen sumando a su proyecto, pues persiguen una misma meta: el bienestar y progreso de la región.

