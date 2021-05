Alrededor de 70 plataneros de San Bartolo, reportan daños por lluvias

-Unos 20 productores tuvieron afectaciones en un 70% de sus plantíos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El productor de plátano de la comunidad de San Bartolo Alberto López, dio a conocer que alrededor de 70 plataneros de esta comunidad resultaron afectados con la lluvia de este lunes.

Señaló que fueron unos 20 los plataneros que tuvieron afectaciones en un 70%, otros 50 más tuvieron daños en un 10 o 20% de sus plantíos, lo que suman alrededor de unos 70 productores de un total de 90 a 95 que hay en esta comunidad.

La mayoría de las afectaciones, explicó que se presentaron en la orilla de la carretera.

El productor, dijo que en estos momentos están buscando quien los puede apoyar, ya que el gobierno estatal y federal no los ha apoyado en los últimos meses, porque quitaron los apoyos por afectaciones.

Cabe hacer mención que la lluvia de este lunes dejó algunas viviendas sin techo y sin luz, así como árboles caídos, pero también afectaciones en el sector platanero.

