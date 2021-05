Agradecen pobladores de Cerro Marín al Biche, por el apoyo en la remodelación de su iglesia

-Señalan que el abanderado de Nueva Alianza, dio respuesta a sus peticiones para pintar la iglesia previo al festejo anual del Sagrado Corazón

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Autoridades de la comunidad de Cerro Marín agradecieron al candidato del Partido Nueva Alianza Elso Pérez Sánchez por su aportación para la remodelación del santo Templo previo a las festividades religiosas al Sagrado corazón, que se tiene contemplado realizar en los próximos días

Señaló Vicente Gregorio Castro, que los trabajos ya se están realizando para que todo que quede listo en el mes de junio, por lo que agradeció el apoyo del popular “Biche” al atender esta petición, consiente de que si hay interés por servir a su municipio.

Por otro lado Juan Mendoza Miguel Comisariado Ejidal de ese lugar, señaló que el trabajo comunitario da un mejor resultado siempre y cuando, se trabaje unidos y más si hay cercanía de un candidato como el de Nueva Alianza, que aceptó contribuir con su granito de arena para la remodelación de la iglesia católica de este lugar, por lo que dijo es de agradecer su participación en estas actividades, consiente de que el pueblo lo agradecerá.

Por su parte el abanderado de la fuerza Turquesa en Valle Nacional, mencionó sentirse agradecido con la gente de Cerro Marín por haberlo tomado en cuenta y recalcó, que este trabajo se da no solo en tiempos de campaña sino en todo momento y desde hace muchos años, por lo que indicó que no ha sido sorpresivo su participación en actos humanitarios, pues esa labor lo viene haciendo sin ser candidato.

De esta manera los pobladores de ese lugar, dijeron sentirse agradecidos con el Biche por estas acciones y que se lo van a demostrar este 6 de junio.

