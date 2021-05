Vinculan a proceso a estudiante por feminicido de Casandra en Tuxtepec

-Primero se le vinculó a proceso por el delito de desaparición contra Fátima y ahora por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Casandra R. S. ambos ocurridos el año pasado

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca., 17 mayo de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso contra M. F. C., probable responsable del delito de feminicidio en agravio de Casandra R. S. cometido en mayo de 2020 en este municipio de Tuxtepec.

En un comunicado, indicó que el hoy vinculado a proceso, quien al momento del hecho era estudiante del CBTis 107 en Tuxtepec, se encuentra en prisión y el pasado 9 de mayo también fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Fátima P. M.

Respecto al feminicidio de Casandra, la Fiscalía de Oaxaca informó que de acuerdo con la carpeta de investigación 15337/FCUE/TUXTEPEC/2020, el 6 de mayo de 2020 el imputado -en complicidad con otro hombre identificado como O. B. G.-, contactó a la víctima a través de redes sociales para ofrecerle trabajo.

Casandra, según la investigación, fue trasladada al paraje “Los Girasoles”, ubicado en inmediaciones del camino “Porvenir”, perteneciente al referido municipio de la Cuenca del Papaloapan.

Al llegar al sitio antes citado, el imputado M. F. C. probablemente privó de la vida a la víctima y posteriormente inhumaron el cuerpo sin vida en inmediaciones del paraje antes mencionado.

Por este hecho las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación y lograron aprehender en primera instancia a O. B. G., quien actualmente también se encuentra vinculado a proceso.

Después, se ejecutó la orden de aprehensión contra M. F. C., quien presuntamente es el segundo implicado en este delito.

En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la FGEO, el Juez en turno determinó vincular a proceso a M. F. C., imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando dos meses para el cierre de investigación complementaria.

