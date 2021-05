Responde Villacaña a Neri, “el día que quieras y como quieras debatimos”

-Dijo que el candidato de Morena está desesperado porque sabe que va a perder.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato a Presidente Municipal de Oaxaca por el PRI-PAN-PRD Javier Villacaña Jiménez respondió al reto que lanzó el candidato de Morena Francisco Martínez Neri para debetir, Villacaña Jiménes le dijo que “el día que quieras y como quieras debatimos”.

Agregó que le propondrá que el debate sea en los últimos días de la campaña para darle tiempo de que conozca la ciudad, ya que afirmó que anda “turisteando”, además mencionó que él no le saca a los debates, como el Presidente López Obrador, quien no quiere debatir con Diego Fernández de Cevallos.

Villacaña Jiménez dijo que los de Morena están desesperados porque les van a ganar, tanto que tienen que utilizar a los servidores de la nación y funcionarios municipales para hacer las convocatorias a las reuniones y recorridos de Martínez Neri, situación que no les ha funcionado debido a que no traen propuestas.

Cabe recordar que este domingo en la agencia de Trinidad de Viguera, Francisco Martínez Neri retó a Javier Villacaña a un debate público, ya que afirma tiene muchas cosas que decirle, por ello durante la conferencia del candidato del PRI-PAN-PRD, aceptó el reto y le dijo que éste podría ser el día que el candidato de Morena quiera y en el formato que quiera.

