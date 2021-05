Pide Eviel voto 3 de 3 para los candidatos de la Coalición PRI, PAN y PRD

-En su visita a Jacatepec, dijo que es una estructura de lealtad que tiene intención de regresar los programas Federales que hoy en día, son una necesidad para los pueblos Oaxaqueños.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- La comunidad de la Joya en el municipio de Jacatepec, fue el escenario político donde los 3 candidatos de la Coalición “Va por Oaxaca” del Distrito 01 y del 03 que participan en esta contienda electoral, representados por Karla Mingo Weber, Víctor Raúl Hernández López y Antonio Amaro Cancino, se dieron cita en una de las poblaciones más alejadas de Jacatepec, para pedir el voto 3 de 3, respaldado por su Dirigente Estatal Eviel Pérez Magaña.

Ahí mismo el Presidente del PRI en Oaxaca, invitó a los presentes a votar por esta fórmula que consideró como una estructura de lealtad, pues les explicó que serán ellos los que obtendrán los proyectos que hoy en día, son una necesidad para los pueblos Oaxaqueños.

Así mismo los candidatos pidieron la confianza del electorado, para que este 6 de junio voten por este proyecto y de esta manera, exigir que los proyectos federales regresen a los más necesitados.

Por su parte la abanderada de Jacatepec Karla Mingo Weber, invitó a los candidatos de las diferentes Diputaciones, que en caso de llegar a sus respectivos Congresos, que no se olviden de los pueblos marginados como La Joya, que les confiarán su voto este 6 de Junio, ya que ellos exigen mayor atención al campo, a la salud y a la educación, por lo que pidió que se debe hacer un compromiso con su gente para que Jacatepec no siga marginado.

