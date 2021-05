Pide Congreso de Oaxaca investigar omisiones del Estado para investigar corrupción

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.-Ante el Congreso de Oaxaca fue presentada una propuesta para exhortar a distintas instituciones federales, a que investiguen omisiones cometidas por autoridades estatales, en cuanto a casos de probable corrupción.

El proyecto consiste en hacer un llamado a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) , ambas del Gobierno Federal, así cómo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que investiguen el actuar de La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado (SCTG) por posibles actos de corrupción.

Lo anterior, cómo resultado de la acción omisa de la SCTG, la cuál archivó una denuncia interpuesta por la asociación civil Oaxaqueños vs la Corrupción, dónde se realizan acusaciones por posibles actos de corrupción, misma que se archivó sin realizar las investigaciones correspondientes a pesar de existir indicios de delitos fiscales y responsabilidades administrativas, por contrataciones de empresas fantasma.

Esto tiene la finalidad de que las dependencias correspondientes dentro de sus facultades, realicen investigaciones minuciosas sobre el actuar de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, respecto a su negativa para investigar presuntos actos de corrupción y así evitar actos de impunidad contra servidores públicos.

