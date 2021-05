María Luisa de Dávila, garantiza más programas sociales para los que menos tienen

-Loma Alta está con una mujer para gobernar Tuxtepec.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Día con día son más los que reafirman su apoyo y confianza en María Luisa de Dávila, candidata a la presidencia municipal de Tuxtepec por Nueva Alianza. En esta ocasión fueron los habitantes de Loma Alta, quienes manifestaron su apoyo hacía la candidata del pueblo.

Con la emoción en su voz y la tristeza en sus ojos, vecinos de Loma Alta y colonias de alrededor recordaron al chinanteco, su trabajo y su calidez humana, con la cual piden a María Luisa de Dávila trabaje, con un gobierno de puertas abiertas.

“Por personas que todo el tiempo recibieron el apoyo de Fernando, por los que necesitan, por los sectores más vulnerables, continuamos este gran legado de Fernando Bautista Dávila, por eso nos levantamos”, expresó la candidata.

Frente a los presentes, aseveró que en fórmula con Pepe Villamil, candidato a la diputación local buscarán tener a un representante en el congreso del estado y respaldar la gestión municipal, con el objetivo de que se obtengan los apoyos.

“En el 2016 hubo un chinanteco que hizo historia y no nos arrepentimos porque demostramos cómo se trabaja, como trabajamos los del pueblo; la segunda vez fue la reelección con más de 37 mil votos, fue un triunfo contundente, estas elecciones 20201 también lo vamos a hacer con María Luisa de Dávila y Nueva Alianza”, aseguró.

Con gran emoción, los presentes reafirmaron su apoyo a la candidata del pueblo, quien aseguró que trabajará para impulsar el campo y sus productores, a las mujeres jefas de familia, a través de la capacitación y financiamiento, así como más programas sociales con los cuales se ayude a los sectores más vulnerables.

Santaella, conocido entre los boleros, tomó la palabra para pedir el respaldo hacía María Luisa de Dávila y que no se traicione el legado de trabajo de Fernando Bautista Dávila, petición que también realizó a quienes la acompañan en su planilla.

“No hay que traicionarla, hay que jugar derecho, para que gobierne bien, para todos”.

