Lluvia y granizada de Tuxtepec, provocan árboles caídos y láminas voladas

-En varios puntos de la ciudad hubo afectaciones

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La lluvia de este lunes provocó afectaciones leves en el centro y colonias de Tuxtepec, árboles caídos y láminas voladas fue el resultado de esta lluvia que además traía granizo.

En redes sociales los tuxtepecanos empezaron a reportar las afectaciones de este lunes, ocurridas principalmente en el centro de la ciudad.

Además transito del estado y protección civil municipal han reportado árboles caídos en algunos puntos del centro como en la calle Hidalgo entre 5 de mayo y libertad, en donde el paso fue cerrado, pero además han reportado laminad voladas en varios puntos.

Lo que más sorprendió a los tuxtepecanos fue el granizo que cayó, ya que en pocas ocasiones se ve algo similar.

