Llama Lizeth Zárate a civilidad política de parte de candidatos

-La candidata del PES denunció que de manera sospechosa su fan page de facebook fue bloqueada por tercera ocasión.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La candidata a Diputada Federal por el Partido Encuentro Social Lizeth Zárate López, hizo un llamado de civilidad política a los demás candidatos, ya que denunció que su fan page de facebook fue bloqueada por tercera ocasión, la mañana de este domingo 16 de mayo, para ello la candidata emitió el siguiente posicionamiento al respecto:

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

De manera por demás sospechosa e irregular, nuestra fan page de Facebook fue bloqueada por tercera ocasión, la mañana de este domingo 16 de mayo de 2021.

El alcance de nuestra difusión en redes sociales, pero sobre todo en Facebook, debido al interés de la ciudadanía, de los jóvenes y de los simpatizantes, ha crecido de manera permanente y llamado poderosamente la atención de los electores, público en general y aún más, de los políticos en este proceso electoral.

Esto no detendrá ni distraerá nuestra convicción de difundir las actividades que realizamos todos los días en busca del voto ciudadano.

Por lo anterior, hacemos un llamado a nuestros contendientes políticos a la civilidad política, para avanzar en nuestras campañas de manera propositiva y sin fomentar odio y violencia que tanto daño ha causado en el país.

ATENTAMENTE

Oficina de Campaña de la Candidata Lizeth Zárate López

