Irineo Molina quiere debate para Tuxtepec; ya presentó solicitud al IEEPCO

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec, por Morena Irineo Molina, se pronunció a favor del debate de candidatos al considerarlo como un ejercicio fundamental para la democracia y para que los ciudadanos puedan ejercer el voto informado, por lo que ya presentó su solicitud ante el IEEPCO.

En entrevista para TVBUS, el candidato morenista dijo que de ser necesario participaría en más de un debate, pues es importante explicar las propuestas a la población, por lo que el viernes pasado presentó la solicitud al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Pero además, desde su perspectiva consideró que el debate podría ser más interesante si se cambia la manera tradicional de efectuarse y se involucra de forma más activa, la participación de ciudadanos para realizar los cuestionamientos en base a la realidad y necesidades que perciben.

Respecto a que el candidato Jorge Illescas, de “Juntos por Tuxtepec” de PRI-PAN, minimizó la posibilidad de un debate, y del cual expresó que es una pérdida de tiempo realizar la solicitud, Molina Espinoza recordó que en una contienda pasada “Chester” comentó lo mismo al ser convocado a un debate de candidatos a la diputación federal; en ese entonces Illescas Delgado perdió la contienda.

Durante el proceso, con relación a las contendientes a la presidencia de Tuxtepec, el candidato de Fuerza por México, Horacio Orozco, también ya presentó la solicitud ante el IEEPCO.

