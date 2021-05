Del 9 al 15 de mayo, registra Oaxaca 342 casos de COVID-19

-Hasta el 23 de mayo la entidad continuará en semáforo epidemiológico color verde.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de mayo de 2021.- Durante el resumen semanal de la situación epidemiológica actual de la pandemia por COVID-19, la directora de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Claudia Rodríguez Cortés, informó que, hasta el 23 de mayo, la entidad continuará en semáforo epidemiológico color verde.

Destacó que, durante la semana del 9 al 15 de mayo, la entidad acumuló 342 contagios, cifra que muestra una ligera disminución con respecto a la semana anterior, al pasar de 371 a 342 casos, para un total de 46 mil 720 acumulados desde el inicio de la emergencia sanitaria en el territorio oaxaqueño.

La funcionaria indicó que, la atención de pacientes con la patología vírica, registró un descenso del 0.3% en el número de hospitalizados en comparación con la semana anterior, por lo que las camas utilizadas para la atención de la pandemia, en promedio fue del 17.7% de manera general.

En este sentido, Rodríguez Cortés lamentó que esta semana, 69 personas perdieron la vida a causa de complicaciones de la enfermedad. Ante lo cual, exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con las medidas de higiene y uso del cubrebocas, para coadyuvar en la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones.

Asimismo, puntualizó que siguiendo la estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, en total se aplicaron 13 mil 054 vacunas.

Señaló que se continuó con la aplicación de la segunda dosis a personas adultas mayores de 60 años en la región de la Sierra y la aplicación del primer inmunológico a personas de 50 a 59 años en Valles Centrales. Así también –dijo- durante esta semana se continuó con la aplicación de la primera dosis de la vacuna a personal de Salud de instituciones públicas.

Aseveró que este fin de semana, también dio inicio en la región de Tuxtepec, el suministro de las segundas dosis del biológico SINOVAC, con una meta de siete mil 450 dosis.

Finalmente, la directora de Enseñanza y Calidad de la dependencia, enfatizó que “solo actuando de manera responsable entre sociedad y gobierno podemos transitar de manera gradual hacia la nueva normalidad”.

