Contrario a lo que dicen mis adversarios, Tuxtepec si tiene rumbo y gobernabilidad: Noé Ramírez Chávez

-No habrá un poste de alumbrado público que no tenga lámpara

-Habrá obra para colonias que no están incluidas en las Zonas de Atención Prioritaria

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Contrario a lo que dicen mis adversarios porque ya se ven perdidos y quieren desacreditarme, Tuxtepec si tiene rumbo y gobernabilidad, lo demostramos en pocos meses y lo vamos a seguir haciendo en el próximo trienio porque aquí está el pueblo que me respalda y juntos hemos demostrado con hechos y no con palabras que si se puede, que podemos ayudar y gobernar este municipio, afirmó el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez.

Al visitar las colonias La Piragua, Centro, El Reposo, María Luisa, Lázaro Cárdenas Revolución, Santa Clara y Heladio Ramírez así como las comunidades de Fuente Villa, Santa Catarina, Ignacio Zaragoza, el abanderado de Movimiento Ciudadano externó que en el municipio aún existen muchas necesidades, “muchas ya se solventaron y seguiremos trabajando para que sean más los tuxtepecanos que tengan acceso a todos los servicios, programas, acciones y obras y puedan tener mejor calidad de vida, porque a mí me interesa Tuxtepec y queremos que siga creciendo”, asentó el candidato Noé Ramírez Chávez.

He presentado varias propuestas de campaña, como son apoyos para el campo, rehabilitación de calles y caminos, una muy importante para dar continuidad a la escrituración de terrenos, para mejorar los servicios de salud, en el rubro de educación, cultura y deportes, pero también pondré atención especial para que en Tuxtepec no exista un poste de luz sin lámpara, para que la gente no camine en la oscuridad y se sienta segura al transitar por las calles y avenidas de la ciudad, las colonias y las comunidades.

Agregó que existen muchas colonias no reciben obras porque no se encuentran registradas como Zonas de Atención Prioritarias, pero que él sabe cómo hacer para que se vean beneficiadas, además de que instruirá a los constructores para que contraten a gente de esas colonias para que reciban un apoyo extra y se ayuden en la economía familiar.

