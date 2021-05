Tuxtepec requiere política de altura y es por eso que los Tuxtepecanos confían en Morena: Irineo Molina

-Señaló que cada vez mas más son las personas que se suman a su proyecto porque ven la mejor opción.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Candidato a la presidencia de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, explicó que hoy en día Tuxtepec requiere de políticas de altura como la gran ciudad que es y es por eso, es que sostuvo que hoy en día los ciudadanos ven en Morena y en su proyecto la mejor opción para gobernar al municipio más importante de la Cuenca del Papaloapan.

Dijo que hasta el momento hay simpatía de mucha gente hacia sus propuestas, lo que le da motivación para seguir caminando y escuchar las peticiones ciudadanas que hoy por hoy ven en Morena y a su proyecto, como la mejor opción para salir favorecido este 7 de junio.

Dijo estar consiente de que la política es impredecible, sin embargo manifiesta que no es momento para bajar los brazos, sino seguir teniendo la confianza del electorado para que se vea reflejado el día de las elecciones.

En su visita a Valle Nacional, donde fue invitado de honor de la rodada ciclista “Ruta por la Chinantla” enfatizó que Tuxtepec confía en Morena, aunque haya diferentes estilos para Gobernar pero que se puede hacer un gobierno distinto, con mayor acercamiento y diálogo con los diferentes sectores de la población para mayor comunicación con el municipio.

