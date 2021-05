“Te reto a un debate, tengo muchas cosas que decirte”; Neri a Villacaña

Refirió que en su gobierno no se darán obras a familiares como lo hizo el candidato del PRI-PAN-PRD, cuando fue presidente municipal

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato de Morena a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri retó a un debate público al candidato del PRI-PAN-PRD Javier Villacaña, porque afirmó que tiene muchas cosas que decirle, también le pidió que no le saque al debate.

Agregó que en dicho debate aprovechará para decirle todas las tropelías que han hecho y que presentará las pruebas que tiene, este debate dijo que puede ser transmitido en medios de comunicación electrónicos o en un espacio amplio para debatir cada una de las propuestas que tienen.

Martínez Neri mencionó que su gobierno será honesto y no dará las obras a hermanos como lo hizo Villacaña, tampoco su gobierno será en el que se usen presta nombres para las empresas que se le asignen las obras y que mucho menos se ofenda a las mujeres, quienes dijo son un sector importante de la sociedad.

