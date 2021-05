Suma Javier Villacaña respaldo de la agencia de Montoya

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 15 de mayo de 2021.- “Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nuestros hijos e hijas tengan un mejor Oaxaca”, afirmó Javier Villacaña Jiménez, abanderado del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de la capital, ante decenas de habitantes de la agencia de Montoya.

En un ambiente de alegría por su visita, el candidato de “Va por Oaxaca” expresó que el proyecto que encabeza prioriza que las familias de la capital vuelvan a caminar seguras y que Oaxaca de Juárez regrese a estar limpia y ordenada, por lo que pidió el apoyo para las y los candidatos a las diputaciones federal y local para alcanzarlo “porque solo en equipo vamos a lograr esas mejoras por nuestra familia”.

Acompañado por la candidata a diputada local, Laura Vignón Carreño e integrantes de su planilla, Villacaña Jiménez reafirmó sus compromisos con las agencias como regresar el sistema de distribución presupuestal que empleó hace siete años, el cual permitió realizar obras e implementar programas sociales importantes.

Este sistema –dijo- funciona con la planeación participativa de las vecinas y vecinos, quienes deciden cuáles son las obras que se necesitan para mejorar su calidad de vida.

El abanderado del PRI, PAN y PRD explicó además que implementará reuniones bimestrales con los presidentes de los Comvives y llevará a cabo una audiencia pública en cada agencia al menos cada seis meses para mantenerse cercano a la comunidad.

“Queremos que regresen las cosas buenas y sabemos cómo hacerlo”, sostuvo.

Durante el encuentro, hombres y mujeres mostraron su cariño hacia el candidato a la presidencia municipal y reconocieron que ha caminado por años esta demarcación, por lo que garantizaron que su voto estará con él.

