Respaldo total del gremio taxista a María Luisa de Dávila

-Van por continuidad al proyecto de central camionera.

Tuxtepec, Oaxaca. – Seguros de la palabra de María Luisa de Dávila, taxistas levantaron la mano de la candidata por Nueva Alianza y dieron su voto de confianza, mismo que depositarán en las urnas el próximo 06 de junio.

Los chóferes del servicio de taxi ven en María Luisa de Dávila a la persona que convertirá en realidad el proyecto de la Central camionera, por lo que este día manifestaron su apoyo a la candidata del pueblo.

“Nosotros queremos un cambio, como lo hizo Dávila en su momento. Dávila no está muerto, vive en nuestros corazones porque nos apoyó mucho y ella nos seguirá apoyando, confiamos en que con ella se termine el proyecto de la Central camionera”, manifestaron Jorge Luis Arellano y Benjamín Paz, quienes levantaron la voz por el gremio taxista.

Más de 200 taxistas depositan su confianza y la de su familia María Luisa de Dávila, seguros de que llegó el momento de que gobierne una mujer.

“Agradezco a mis amigos taxistas la confianza y el respaldo que nos brindan, que tengan la certeza de que trabajaremos para dar continuidad al desarrollo del municipio y para atender las necesidades del sector”, aseveró la candidata.

En un ambiente de fiesta, María Luisa de Dávila tomó las llaves de la unidad 174 del sitio Flores Magón y condujo en caravana por el bulevar Plan de Tuxtepec, dirigiendo a los más de 200 chóferes que manifestaron su apoyo.

