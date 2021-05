Respaldará Chester a Bomberos de Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Para retribuir el aporte que realizan no sólo a los tuxtepecanos si no también a los habitantes de los municipios de la Cuenca, el gobierno de Jorge Antonio Illescas Delgado “Chester” respaldará al Honorable Cuerpo de Bomberos de Tuxtepec.

Así lo afirmó Amairani Morales Valenzuela esposa del candidato de #JuntosXTuxtepec, en un emotivo encuentro con bomberos tuxtepecanos, explicó que para “Chester” la labor de los Bomberos ha sido crucial en momentos de riesgo para la población.

Por ello, es justo que un gobierno responsable y sensible como el que encabezará “Chester” a partir del 1 de enero del 2022, les dé el respaldo que merecen, tal y como ellos hacen en situaciones de peligro a costa –muchas veces- de su propia vida.

No están ni estarán solos, dijo Amairani Morales, vamos a ser un gobierno que respalde el gran legado de Don Eddie Van Vollenhoven, concluyó.

