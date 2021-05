Respalda colectivo Magisterial, proyecto Morena que representa Laura Estrada Mauro

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – El colectivo Magisterial Comuna Educativa y Popular se sumó al proyecto Morena que representa la candidata a la diputación local por el distrito 02, Laura Estrada Mauro, tras invitar a la morenista a participar en el foro que se realizó en el marco del Día del Maestro.

La candidata agradeció la invitación del colectivo y reconoció el trabajo que realizan como docentes e hizo énfasis en todo los pendientes que se requieren atender, tal es el caso de las pensiones, UMAS, salarios justos y el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) .

“Daré seguimiento a las inquietudes y propuestas que hace el colectivo, agradezco el apoyo y juntos podemos ir revisando cada uno de los temas, acepto trabajar en colectivo para promover el desarrollo comunitario”.

La doctora Laura Estrada pidió sumarse este 6 de junio y reiteró el compromiso de unir esfuerzos por el bien común.

