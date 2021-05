Nada nos detiene para la transformación que necesita la Cuenca: Ángel Domínguez

Tuxtepec, Oaxaca.- “El verdadero cambio se consolidará en la Cuenca del Papalopan con la decisión de los votantes del distrito 01 a favor de la coalición que represento y JUNTOS HACEMOS HISTORIA”: afirmó el candidato a la diputación federal, Ángel Domínguez Escobar, mejor conocido como “El Andariego”

El sábado, recordó a sus seguidores y simpatizantes que solo faltan 22 días para que hagan #RevoluciónEnLasUrnas.

Además, Domínguez Escobar en entrevista, informó a los medios de comunicación que tuvo la oportunidad de saludar con ánimo y entusiasmo a sus amigos comerciantes del corazón comercial y económico de Tuxtepec, en la Av. 5 de Mayo.

En diferentes establecimientos, el pueblo le reiteró su apoyo, considerando que cada día se suman más familias a la defensa de la cuarta transformación.

El andariego, aseguró que va bien, sin embargo, consideró que no deben bajar la guardia, porque sus adversarios continúan con un discurso engañoso, con el que buscan confundir a la gente sobre su voto o siguen intentando comprar la voluntad del pueblo.

Ángel Domínguez dijo firmemente que será quien le de voz a la Cuenca del Papaloapan y desde el congreso federal reformará lo necesario para que al distrito 01 le vaya bien.

El candidato de MORENA, PVEM y PT a la diputación federal por el distrito 01, informó acerca de sus actividades del fin de semana en las que destacaron la reunión informativa que sostuvo con pobadores de Cerro armadillo grande en #ValleNacional.

En ese municipio, coincidió en un ejercicio participativo y democrático con el candidato a la presidencia municipal por el #PT Fidel Miguel Justo en que pudieron escuchar las inquietudes de las y los #Chinantecos.

Posteriormente, saludó a familias de #SantaTeresa, comunidad 100% dedicada a la producción del plátano, ahí se comprometió a legislar para que estme sector cuente con garantías que permitan darle condiciones dignas a quienes laboran en el campo.

“¡Estamos listos para ganar!”: finalizó “El andariego”.

