Estoy convencido que con el respaldo de los tuxtepecano ganaré el 6 de junio: Noé Ramírez Chávez

-El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, felicitó a los maestros en su día.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Al iniciar este fin de semana su peregrinar difundiendo sus propuestas de campaña, solicitando el voto y recibiendo el cariño, aprecio y respaldo de la gente, Noé Ramírez Chávez felicitó a los maestros en su día, quienes contribuyen de manera directa con sus conocimientos a forjar profesionistas, pero también hombres y mujeres que en un futuro no muy lejano darán continuidad al desarrollo y progreso de este gran municipio que es Tuxtepec.

Junto a su esposa Juana Durán Azamar, el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez hizo el compromiso de dar un mayor empuje a la economía, de apoyar a los niños y jóvenes para que no abandonen sus estudios, de continuar con el apoyo a las mujeres y hombres del campo, de dar certeza jurídica a las familias con la entrega de escrituras, una vivienda digna y las comunidades cuenten con servicios de salud.

Para impulsar a los jóvenes emprendedores, a los que tienen el gusto y vocación por las artes y a los deportistas, a las colonias y comunidades para que cuenten con calles y caminos en buenas condiciones, a las personas de la tercera edad, viudas, madres solteras y personas con capacidades diferentes, para que Tuxtepec sea un municipio en el que sus habitantes tengan acceso a obras, acciones y programas que mejoren su calidad de vida.

La Ola Naranja cada día crece más, hoy Mazín Chico, Santa Úrsula, San Rafael, Rosario Ibarra de Piedra y la colonia Catarino Torres Pereda se sumaron a este gran proyecto “Tuxtepec en Movimiento” dando el respaldo al candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez.

Este día, la voz de la comunidad se escuchó en todo el municipio y se pronunció por el candidato Noé Ramírez Chávez a quien calificaron como un gran ser humano, trabajador, con principios, valores y resultados pero sobre todo una persona que ha demostrado que sabe gobernar, que es buen gestor y sabe administrar los recursos del pueblo.

Noé Ramírez Chávez dijo estar convencido de que el 6 de junio saldrá victorioso en la contienda electoral junto con una planilla que está compuesta por hombres y mujeres que están comprometidos para que en los próximos 3 años, porque afirma viene lo mejor para Tuxtepec.

Agradeció el aprecio y respaldo que tiene Agentes Municipales, Policía, Presidentes de Colonia y sobre todo de la gente para salir con la victoria el próximo 6 de junio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario