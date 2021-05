En la Mixteca, el PRI entiende a la gente

-Para recuperar los apoyos en la Mixteca, importante que los militantes busquen el apoyo de la ciudadanía el seis de junio: Eviel

Redacción

Mixteca.- Al acompañar a las candidatas de las Coaliciones “Va por México”del distrito 03 y “Va por Oaxaca”, Yolanda Martínez y Neyvi Carrizosa 06 por los municipios de Tamazulapam y Teposculola, el líder estatal del PRI Eviel Pérez Magaña, hizo énfasis en que la estructura miliotante del partido, debe recorrer cada una de sus secciones electorales para pedir el voto a favor de las candidatas a la diputación federal y a la local, además de los candidatos a presidentes municipales del PRI en Tamazulapam Noé Hernández y en Teposculola a Jacsiel Cruz .

Esta elección, es la más importante para la mixteca, subrayó Eviel Pérez Magaña porque es muy importante que los recursos vuelvan al campo y aquí se vuelva a producir como antaño el maíz, el trigo, el amaranto y todos los cultivos que nuestros campesinos sembraban con la ayuda de Procampo y otros apoyos que los gobiernos de Morena nos han quitado.

Yolanda Martínez, dijo es una joven profesionista que ha estado en las más altas esferas de las dependencias donde salen los presupuestos como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sabe cómo se construyen los presupuestos desde el Congreso Federal, es una mujer que va a ayudar mucho a la mixteca y por eso la estructura priista debe buscar el voto para que sea la próxima diputada federal.

De la misma manera, explicó el líder estatal del priísmo, Neyvi Carrizosa es una joven mujer mixteca empresaria que conoce el valor de los mercados, que sabe donde invertir y que tiene una visión muy amplia de las capacidades de productivas de esta región, su aportación en el Congreso Local va a ser fundamental para que las comunidades como Tamazulapam que cuenta con riquezas naturales únicas y Teposcolula cuyo solo nombre es sinónimo de belleza arquitectónica colonial, vuelvan a su esplendor y las mujeres y los hombres de estos municipios, eleven su calidad de vida.

Más tarde y acompañado del Secretario de Acción Política Herminio Cuevas, Eviel Pérez Magaña sostuvo una reunión en Nochixtlán donde la estructura del PRI lo recibió con su respaldo y le informó que llevarán el triunfo a Jaanet Maldonado y a los candidatos a la diputación federal por el distrito 02 Marco Carrasco y a Neyvi Carrizosa por el distrito 06 local.

En un ambiente de fiesta, la militancia Nochixtleca sostuvo que gobiernos municipales anteriores, han dejado con muy mala imagen a un pueblo que es trabajador y lleno de historia cuya identidad debe quedar limpia de toda mancha de divisionismo y de violencia.

Aquí en el corazón de la Mixteca, Eviel Pérez Magaña dijo que este seis de junio el triunfo de los candidatos del PRI y sus aliados, será uno contundente y son lugar a dudas porque los mexicanos y los oaxaqueños, nos hemos dado cuenta que, quienes dijeron que iban a cambiar al país, lo hicieron pero para mal, porque nos han quitado apoyos importantísimos como PROSPERA, Estancias Infantiles, Comedores Comunitarios, Procampo, apoyos a madres solteras; prometieron que íbamos a tener un sistema de salud como Dinamarca y nos quitaron el Seguro Popular, dijeron que iba a bajar el precio de la gasolina y ahora está al doble.

Por eso, sostuvo, es importante llevar a Marco Carrasco a la diputación Federal, porque allá y acompañado de Yolanda Martínez, los diputaos federales del PRI, construirán los presupuestos necesarios para sacar adelante a la Nochixtlán, presupuestos que Neyvi Carrizosa también peleará en el Congreso Local y que Jaanet Maldonado aterrizará en beneficio de las mujeres y hombres de Nochixtlán.

