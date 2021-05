El Debate es una pérdida de tiempo: Chester

-Aseguró que el mejor debate es el diálogo con la gente para darle rumbo a Tuxtepec.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:- Antonio Illescas Delgado mejor conocido como “Chester” candidato de la Alianza “Va por Oaxaca” a la presidencia de Tuxtepec, señaló que el debate es una pérdida de tiempo que no está dispuesto perder, ya que sostuvo que el mejor debate es el día a día con la gente donde les presenta sus propuestas para darle rumbo a Tuxtepec.

Resaltó que no es su prioridad andar entregando documentos ante el árbitro electoral solo por un tema mediático, sin embargo, reiteró que si se llegara a dar el debate, estaría preparado para presentar sus propuestas y hacer frente a sus adversarios, en este ejercicio democrático.

Así también destacó que su prioridad en este momento es la de resolver los problemas que han heredado las administraciones anteriores y que es lo que lo mantiene ocupado y explicó, que a diferencia de los otros candidatos él se ha estado enfocando en propuestas más reales y no promesas que no se van a cumplir.

Por último, agregó que espera salir victorioso este 6 de junio pues argumentó que busca hacer un buen Gobierno y así asentar las bases, para el beneficio de los diferentes sectores sociales que hay en Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario