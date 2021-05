Diputados de la coalición “Va por Oaxaca”, buscan evitar que el país se siga polarizando: Víctor Raúl Hernández

-Señaló que el bajo crecimiento económico ha causado un estancamiento social, lo que generado un descontento entre la ciudad hacia el partido que hoy gobierna

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Candidato de la Alianza “Va por Oaxaca” para la Diputación Local del Distrito 03 Víctor Raúl Hernández López, señaló que la Alianza que representa es para evitar que el país y el estado se siga polarizando con las decisiones del Gobierno Federal, por lo que enfatizó que busca ser la voz del pueblo para velar por los intereses de los cuenqueños.

Dijo que la intención es que les vaya bien a todos y es por eso su deseo de llegar a San Raymundo Jalpan, una vez que salga favorecido el próximo 6 de junio y así, atender las necesidades de los pueblos más allá de las ideologías partidistas.

En lo que respecta a su regreso al partido del Sol Azteca, dijo que ha sido bien recibido por la militancia que poco a poco se han ido sumando al proyecto para representar al Distrito 3 en los próximos 3 años.

Añadió que gracias a esta coalición, el resultado será contundente el próximo 6 de junio y es por eso que dijo hay confianza de que los resultados les favorecerá, pues mencionó que hay descontento entre la gente de su anterior Diputado debido a que ya no regresó a este Distrito y cumplir con sus compromisos como cuando anduvo en campaña.

Dijo que otros de los reclamos que ha tenido en su caminar por los municipios de ese Distrito, es el bajo crecimiento económico en los últimos años lo que ha generado un estancamiento social y ha provocado un descontento hacia el partido que dirige este país.

