Con el respaldo de la ciudadanía impulsaré iniciativas que garanticen los servicios de salud: Marichuy Mendoza

-Va por la reapertura de los centros de salud en todo el distrito

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el arranque de campaña, la candidata de la coalición “Va por Oaxaca”, Marichuy Mendoza, manifestó su propósito de habilitar los centros y casas de salud en la región, que en los últimos años han permanecido sin personal médico y sin medicinas, por lo que pidió el respaldo de la ciudadanía este 6 junio a sus propuestas.

En el caso del personal de salud que quedó fuera tras la desaparición del Seguro Popular, propone su integración a los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, para así garantizar la presencia de médicos y enfermeros en cada comunidad y colonia.

“La gente confía en este proyecto, saben que alzaré la voz y tocaré las puertas necesarias para dar solución a sus inquietudes, que trabajaré incansablemente por el bienestar de mi gente”, reafirmó Marichuy Mendoza.

Durante los recorridos diarios en el distrito de Tuxtepec, los ciudadanos refrendaron su apoyo a la abanderada de la coalición “Va por Oaxaca” por considerar que ostenta las propuestas de trabajo más estructuradas y cercana a la solución de sus necesidades.

