Clausura Lizeth Zarate curso de maquillaje

-La candidata del PES manifestó su apoyo a este tipo de capacitaciones, que llama a la superación a mujeres de diversos estratos sociales

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La candidata a diputada federal por el PES en el distrito 08 Lizeth Zárate López, asistió a la clausura de un curso de maquillaje, impartido por la maquillista profesional Leticia Nicolás, en una vivienda de la colonia Bugambilias, como invitada, la empresaria manifestó su apoyo a este tipo de capacitaciones, que llama a la superación a mujeres de diversos estratos sociales.

Lizeth les pidió no dejar de actualizarse para ampliar los espacios femeninos en la vida productiva del estado, además para demostrar su apoyo a microempresarias, la candidata a diputada federal recorrió el Show Room “Pabe Llano”, que se estableció en Reforma 705, en el Centro Histórico de Oaxaca, la empresaria dialogó con las mujeres que se esfuerzan en vender productos originales e innovadores.

En su saludo, Lizeth reconoció el esfuerzo de estás mujeres, a las que ofreció conseguir desde el Congreso federal el impulso de sus actividades y mayores espacios, en el domicilio de la señora Olga Lidia Miguel Santiago, la candidata fue recibida con flores y aplausos, ahí sostuvo una reunión con vecino, en su platica sobre su oferta legislativa, la empresaria mencionó que la unidad de las personas en sus demandas, origina el cumplimiento a las mismas, por lo que llamó a la responsabilidad compartida para mejorar la vida comunitaria.

