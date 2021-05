Víctor Raúl comprometido con la salud en Playa Chica

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Dentro de los recorridos del candidato a la diputación local por el Distrito 03, Víctor Raúl Hernández López ha visto las necesidades apremiantes que existen en el sector salud; por eso, se comprometió a gestionar recursos económicos para terminar de acondicionar el hospital que se encuentra en la localidad de Playa Chica.

Actualmente en dicha localidad, se encuentra un hospital general que necesita una inversión de 60 millones de pesos, pero hasta el momento solamente se han podido obtener el 50% de los recursos, “por eso me comprometo con ustedes para gestionar los recursos que hacen falta y ponerlo en marcha en beneficio de todos”.

Hernández López resaltó que el tema de salud es una de las prioridades del municipio de Jalapa de Díaz, situación por la cual al ser representante de la coalición “Va Por Oaxaca” de los partidos PRI-PAN y PRD, respalda el trabajo del candidato a la presidencia municipal Jesús García.

Porque está seguro que junto con su equipo de trabajo dará buenos resultados en beneficio del municipio de Jalapa de Díaz, -“compañeros es necesario apostar por los candidatos de la coalición el próximo 6 de junio, para que se tenga una cadena de gestión y así subsanar las diferentes necesidades que tiene la región Cuenca del Papaloapan” dijo Chucho. García.

Víctor Raúl destacó que otro de los compromisos que se tienen en la regularización del panteón en Playa Chica, para tener más orden dentro del municipio y además adquiera un terreno, para tener un lugar digno en donde sepultar a sus seres queridos fallecidos, “trabajaremos de la mano, si nos dan el voto de confianza, porque vamos a estar permanentemente, no solo en campaña”.

