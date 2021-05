Que las propuestas de los otros candidatos sean originales y no usen las nuestras: Noé Ramírez

-El candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, llama a la ciudadanía a no hacer caso a amenazas de quienes quieren llegar al poder para seguir robando el dinero del pueblo.

Tuxtepec, Oaxaca.- Que las propuestas de los otros candidatos sean originales y no usen las nuestras, dijo el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec por el partido Movimiento Ciudadano, Noé Ramírez Chávez a la vez repudió que estén amenazando a la gente con quitarle los programas federales.

El aspirante a la Presidencia Municipal de Tuxtepec expresó su gusto por poder ayudar a los tuxtepecanos, mencionó que otros candidatos están copiando lo que él está haciendo, ejemplo de ello es el programa de escrituración para dar certeza jurídica a las familias al contar con el documento que los acredite como propietarios de los predios en los que construyeron sus hogares, esa labor ya se está realizando, fue iniciativa nuestra, imaginen si se roban ideas ¿qué le espera a Tuxtepec si llegan al Ayuntamiento? porque harán lo mismo, robar el dinero del pueblo para seguirse enriqueciendo.

Hay otros que están amenazando con quitarles los programas sociales, pero le digo a ustedes mi gente, que no pueden hacerlo, éstos son sustentados por el gobierno federal, no se vale que esos candidatos estén engañando a la gente y metiéndoles miedo.

Unos más están regalando relojes cuando lo que necesitamos son acciones para que a Tuxtepec le siga yendo bien y no siga estancado como lo estuvo durante muchos años, Tuxtepec merece ir adelante y crecer no de palabra sino de resultados, con hechos como se ha venido haciendo durante los últimos meses.

“Yo no ando engañando a la gente, les presento nuevas propuestas que sí son viables que sí se harán realidad, a otras les daremos continuidad por el bienestar de los tuxtepecanos”, aseguró el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec.

Este 6 de junio vota por Noé Ramírez Chávez, vota por Movimiento Ciudadano.





