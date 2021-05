Niega IEEPCO registro de Paco Niño como candidato de Morena en distrito 03 de Loma Bonita

-El Consejo General determinó que al volverlo a registrar como no indígena, el partido incumplió con la sentencia.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), estimó como no procedente el que Morena presentara una nueva solicitud de registro a la candidatura a la diputación local por el distrito 03 con cabecera en Loma Bonita.

Detalló que Morena presentó de nueva cuenta el registro de Paco Niño como candidato a la diputación local, incumpliendo así con lo ordenado por la sentencia dictada en el expediente número JDC/134/2021.

Cabe recordar que en días pasados la candidatura de Paco Niño fue revocada, debido a que no comprobó su autoadscripción como indígena, pues Morena lo registró de esta manera, en consecuencia, el TEEO ordenó al partido político MORENA que rectificara la candidatura y que presentara una nueva postulación, dentro del plazo de 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia.

El comunicado del IEEPCO dice lo siguiente: “El Consejo General del IEEPCO estimó como no procedente pronunciarse sobre la nueva solicitud de registro presentada por el Partido Morena, de la candidatura a diputación por el principio de mayoría relativa, en el 03 Distrito Electoral Local con cabecera en Loma Bonita, lo anterior derivado que el partido señalado, presentó de nueva cuenta como candidato al ciudadano Francisco Javier Niño Hernández, incumpliendo con lo ordenado por la sentencia dictada en el expediente número JDC/134/2021”.

