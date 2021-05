IEEPCO vuelve a negar candidatura a Dante Montaño

-Esto luego de que el TEEO ordenó al IEEPCO que se pronunciara nuevamente sobre el tema.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), negó por segunda ocasión el registro como candidato a Dante Montaño Montero, quien aparece en la lista de funcionarios que ejercieron violencia política en razón de género en contra de la hoy candidata de Nueva Alianza Nallely Ortiz.

El IEEPCO ya había rechazado el registro de Montaño Montero como candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, fue este 13 de mayo cuando el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), determinó ordenar al IEEPCO revisar la denuncia y emitir una nueva resolución, misma que fue la de negar una vez más el registro.

En un comunicado emitido por el órgano electoral manifiesta lo siguiente:

“En el análisis de la procedencia o no del registro de la candidatura en cuestión, las consejeras y consejeros electorales, no tomaron en cuenta lo referido en la sentencia del TEEO; la decisión fue con base en lo estipulado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SX-JDC-151/2020 Y SX-JE-39/2020, en los que acreditó que Dante Montaño, como Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, ejerció violencia política en razón de género contra una regidora y por la que ordenó inscribirlo en el Registro de ciudadanos que tengan en su contra, sentencias que califiquen la existencia de violencia política en razón de género, y, además, tomar en consideración dicho registro en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021”.

