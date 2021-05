Felicita IEEPO a maestros en su día y les reconoce la labor que han realizado en la pandemia

-Ante la contingencia sanitaria, han hecho patente su vocación y compromiso con la educación de los cerca de 900 mil niñas, niños y adolescentes de todo el estado.

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de mayo de 2021.- La labor docente se realiza con espíritu de servicio y amor a la niñez; no solo implica la transmisión de conocimientos, sino también de valores, como los que las maestras y maestros oaxaqueños han brindado a cada generación que han instruido, con un esfuerzo extraordinario en este periodo de contingencia sanitaria por COVID-19.

En el marco del 15 de mayo, Día del Maestro, por su entrega, compromiso, responsabilidad y dedicación, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) felicita y reconoce a quienes tienen la alta responsabilidad de educar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la entidad.

En Oaxaca, son aproximadamente 70 mil las maestras y maestros que dedican su vida a enseñar y a preparar a las nuevas generaciones para la vida, consolidando la identidad y valores nacionales con la firme convicción de transformar la realidad del país.

Ante la contingencia sanitaria, han hecho patente su vocación y compromiso con la educación de las cerca de 900 mil niñas, niños y adolescentes de todo el estado, empleando diferentes estrategias como las visitas periódicas a sus comunidades, guías y cuadernillos de trabajo, así como el apoyo del programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Día del Maestro tiene su origen en 1917 cuando los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, propusieron al presidente Venustiano Carranza, fuera establecido el 15 de mayo para reconocer la gran labor que realizan los docentes en el país; fue en 1918 que, por decreto presidencial, se inicia con esta conmemoración establecida como el Día del Maestro.

