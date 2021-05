Estamos aquí para defender la esperanza: El Andariego

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato a la diputación federal por MORENA-PVEM-PT Ángel Domínguez Escobar, recorrió comunidades y colonias de Tuxtepec y Santiago Jocotepec, en donde fue respaldado por las manifestaciones de caro y confianza de sus habitantes.

El andariego aseguró que cada vez son más quienes luchan por defender la esperanza, argumentó que esa plática fue para el reforzamiento de su agenda legislativa.

En ese municipio estuvo presente su amigo Francisco Pastor Bolaños, presidente municipal de San Juan La Lana a quien le agradeció el acompañamiento.

Posteriormente, la noche del viernes, sostuvo un encuentro con los vecinos de la colonia Víctor Bravo Ahuja en #Tuxtepec.

En el lugar, les presentó las propuestas y les recordó que solo faltan 23 días para obtener el triunfo, por ello se comprometió antes los asistentes que “la voz de la Cuenca del Papaloapan tendrá un representante que defenderá desde la cámara alta los resultados de la #4T”, refrendó el candidato y personaje cercano a líderes nacionales de su partido MORENA.

Ángel Domínguez Escobar insistió en cada reunión y caminata del fin de semana: “No les voy a fallar, ¡estamos al 100, con ya saben quien!, con su apoyo y confianza del pueblo… vamos a ganar en el distrito 01, porque si gana EL ANDARIEGO, GANAMOS todos”.

