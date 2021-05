Esperan comerciantes y artesanos, que economía repunte en Valle Nacional con ruta ciclista

-Aseguran que este evento es un respiro a la economía, debido a la crisis generada por la pandemia desde hace más de un año

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Comerciantes y artesanos de Valle Nacional aseguran que el evento de la ruta ciclista será un respiro a la economía de este municipio, que servirá para reactivar las ventas que decayeron debido a la pandemia del covid 19.

Señalaron que este evento deportivo, organizado por jóvenes vallenses denominos “Los hijos de la Chinantla” tuvieron a bien a invitarlos para de esta manera, aprovechar la llegada de los visitantes que se esperan este sábado con motivo de tan magno evento.

Así también, aseguran que es momento que se de a conocer la artesanía de esta región, con lo que se podría generar atractivos turísticos que dejen una derrama económica significativa para la población en todos los sectores productivos, así también para los prestadores de servicios de la región.

Coincidieron que la iniciativa de atraer al turismo a esta región a través de la Ruta Ciclista de la Chinantla, es la mejor idea que se pudo haber tenido, pues se espera que la comercialización de sus productos sea positiva.

Por último agradecieron a los jóvenes por esta iniciativa, esperando que sea constante para que haya mayor circulación económica en el municipio.

